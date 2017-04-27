كوريا الشمالية: لا نهاب الحرب مع الولايات المتحدة on April 27, 2017

هددت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بشن حرب نووية شاملة ردا على التهديد النووى الأمريكي. حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأعلنت بعثة كوريا الشمالية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فى بيان صدر اليوم الأربعاء، عن عدم خوف بيونج يانج من الدخول فى حرب مع الولايات المتحدة.

وقالت إن كوريا الشمالية كونها “دولة اشتراكية مسالمة تقدّر حفظ الاستقرار أكثر من أى شيء آخر”، مشددة على أنها مع ذلك “لا تخاف من الحرب ولا تسعى إلى تجنبها”.

وأضافت: “لا نشكك فى أننا سننتصر فى معركة مميتة مع الإمبرياليين الأمريكيين”.

وذكرت البعثة بأن بيونج يانج “تملك وسائل الردع النووية الفعالة للدفاع عن التهديد النووى من قبل الولايات المتحدة”.

كما تعهدت كوريا الشمالية باستخدام تلك الوسائل “للرد على حرب شاملة بحرب واسعة النطاق عن طريق شن ضربات نووية بأسلوبها”.

واتهمت بيونج يانج السلطات الأمريكية بتصعيد الوضع فى شبه الجزيرة الكورية، التى باتت “على شفا حرب”، مشددة على عزيمتها الصلبة على “إكمال المسيرة” فى حال عدم تخلى واشنطن عن أفعالها العدائية الصدامية.

وأوضحت أن الإجراءات المضادة ستتضمن “هجوما استباقيا مباغتا سيشمل عمليات برية وبحرية وجوية وعمليات تحت سطح الماء، إضافة إلى تدابير مختلفة أخرى”.

وأكدت أنها ستنفذ تلك الإجراءات على وجه السرعة، “من أجل التصدى لأية استفزازت على أى مستوى من قبل الولايات المتحدة”.

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