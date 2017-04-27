طلقات تحذيرية من سفينة أميركية على مركب للحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج on April 27, 2017

(أ ف ب) – أطلقت المدمرة الاميركية “يو اس اس ماهان” طلقات تحذيرية باتجاه مركب للحرس الثوري الإيراني اقترب منها في مياه منطقة الخليج، مضيفا أن المركب الإيراني ابتعد بعد عدة طلقات تحذيرية، بحسب ما أفاد متحدث عسكري أميركي لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وأحصت وزارة الدفاع الاميركية 23 حادثا مماثلا العام 2015 و35 في النصف الاول من 2016، يعود آخرها الى آب/اغسطس 2016.





أ ف ب: طلقات تحذيرية من سفينة أميركية على مركب تابع للحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج(أ ف ب) – أطلقت المدمرة الاميركية “يو اس اس ماهان” طلقات تحذيرية باتجاه مركب للحرس الثوري الإيراني اقترب منها في مياه منطقة الخليج، مضيفا أن المركب الإيراني ابتعد بعد عدة طلقات تحذيرية، بحسب ما أفاد متحدث عسكري أميركي لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وأحصت وزارة الدفاع الاميركية 23 حادثا مماثلا العام 2015 و35 في النصف الاول من 2016، يعود آخرها الى آب/اغسطس 2016.

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