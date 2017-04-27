عاجل : إطلاق صاروخ باتجاه طائرة في اسرائيل
on April 27, 2017
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عاجل : إطلاق صاروخ مضاد للطائرات باتجاه طائرة مجهولة دخلت أجواء الاسرائيلية.
وعلم لاحقا ان الصاروخ الإسرائيلي اطلق على طائرة استطلاع دخلت من سوريا إلى الجولان المحتل هذا وسقط الطائرة حسب الجيش الاسرائيلي.
عاجل : إطلاق صاروخ مضاد للطائرات باتجاه طائرة مجهولة دخلت أجواء الاسرائيلية.
وعلم لاحقا ان الصاروخ الإسرائيلي اطلق على طائرة استطلاع دخلت من سوريا إلى الجولان المحتل
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