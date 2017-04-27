صور المشتبه فيه بارتكاب اعتداء قرب مقر الحكومة البريطانية on April 27, 2017

بثت سكاي نيوز صورا للمشتبه فيه الذي اعتقلته الشرطة البريطانية قرب مقر الحكومة، الخميس، وكانت بحوزته حقيبة بها سكاكين، إذ كان يحضر لهجوم إرهابي.

واعتقلت الشرطة الرجل، البالغ من العمر 27 عاما، بالقرب من ساحات داونينغ ستريت، وقالت الشرطة إنه كان يحمل حقيبة بها عدة سكاكين، حيث يعكف ضباط الطب الشرعي على فحصها.

وقالت مصادر لـ”سكاي نيوز” إن المشتبه به المعتقل كان معروفا لدى الشرطة قبل اعتقاله. وقالت الشرطة إنها تحتجز الرجل في قسم للشرطة جنوبي لندن.

وأظهرت صور رجال شرطة وهم يقتادون رجلا أسمر البشرة بلحية ويرتدي معطفا أسود. وبدا أن يده اليمنى كانت ملفوفة بضمادة.

وقالت شرطة لندن في بيان: “ألقي القبض على رجل في وايتهول بعد ظهر اليوم في الساعة 14:22 دقيقة تقريبا عقب إيقافه وتفتيشه في إطار عملية جارية حاليا”.

وأضاف البيان أن الشرطة “ألقت القبض على الرجل، وهو في أواخر العشرينات من العمر، للاشتباه في حيازته سلاحا هجوميا والاشتباه في وجود تكليف وإعداد وتحريض على أعمال إرهابية. وعثر معه على سكاكين”.

وألقى ضباط مسلحون القبض على الشاب في شارع البرلمان الواقع على مرمى حجر من مبنى البرلمان ومكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي. ولم يصب أحد في الحادث.

وقالت المتحدثة باسم تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنها أحيطت علما بتطورات الحادث.

وأضافت المتحدثة قائلة في إفادة صحفية “هذه عملية تقوم بها الشرطة وما زالت مستمرة ونحن نتابعها. أبلغ المسؤولون رئيسة الوزراء، كما هو متوقع، وسيتم إبلاغها بأي جديد مثلما يجري في العادة في أحداث مماثلة.”

ويأتي الحادث بعد شهر على قيام مهاجم بريطاني يقود سيارة بصدم حشد من المارة على جسر وستمنستر، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص هناك، قبل أن يترجل ويطعن شرطيا حتى الموت في حرم البرلمان.

وأظهرت صور ضباطا يقفون بجوار اثنين من السكاكين على الأقل على الأرض. وأغلق ضباط مسلحون المنطقة. بثت سكاي نيوز صورا للمشتبه فيه الذي اعتقلته الشرطة البريطانية قرب مقر الحكومة، الخميس، وكانت بحوزته حقيبة بها سكاكين، إذ كان يحضر لهجوم إرهابي.



واعتقلت الشرطة الرجل، البالغ من العمر 27 عاما، بالقرب من ساحات داونينغ ستريت، وقالت الشرطة إنه كان يحمل حقيبة بها عدة سكاكين، حيث يعكف ضباط الطب الشرعي على فحصها.

وقالت مصادر لـ”سكاي نيوز” إن المشتبه به المعتقل كان معروفا لدى الشرطة قبل اعتقاله. وقالت الشرطة إنها تحتجز الرجل في قسم للشرطة جنوبي لندن.

وأظهرت صور رجال شرطة وهم يقتادون رجلا أسمر البشرة بلحية ويرتدي معطفا أسود. وبدا أن يده اليمنى كانت ملفوفة بضمادة.

وقالت شرطة لندن في بيان: “ألقي القبض على رجل في وايتهول بعد ظهر اليوم في الساعة 14:22 دقيقة تقريبا عقب إيقافه وتفتيشه في إطار عملية جارية حاليا”.

وأضاف البيان أن الشرطة “ألقت القبض على الرجل، وهو في أواخر العشرينات من العمر، للاشتباه في حيازته سلاحا هجوميا والاشتباه في وجود تكليف وإعداد وتحريض على أعمال إرهابية. وعثر معه على سكاكين”.

وألقى ضباط مسلحون القبض على الشاب في شارع البرلمان الواقع على مرمى حجر من مبنى البرلمان ومكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي. ولم يصب أحد في الحادث.

وقالت المتحدثة باسم تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنها أحيطت علما بتطورات الحادث.

وأضافت المتحدثة قائلة في إفادة صحفية “هذه عملية تقوم بها الشرطة وما زالت مستمرة ونحن نتابعها. أبلغ المسؤولون رئيسة الوزراء، كما هو متوقع، وسيتم إبلاغها بأي جديد مثلما يجري في العادة في أحداث مماثلة.”

ويأتي الحادث بعد شهر على قيام مهاجم بريطاني يقود سيارة بصدم حشد من المارة على جسر وستمنستر، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص هناك، قبل أن يترجل ويطعن شرطيا حتى الموت في حرم البرلمان.

وأظهرت صور ضباطا يقفون بجوار اثنين من السكاكين على الأقل على الأرض. وأغلق ضباط مسلحون المنطقة.

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