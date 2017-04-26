‏أسوشيد برس: الولايات المتحدة‬⁩ تطلق ⁧‫صاروخا عابرا‬⁩ للقارات في ⁧‫كاليفورنيا‬⁩ ⁧‫ on April 26, 2017

‏أسوشيد برس: الولايات المتحدة‬⁩ تطلق ⁧‫صاروخا عابرا‬⁩ للقارات في ⁧‫كاليفورنيا‬⁩ ⁧

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وكانت كشفت صحيفة “واشنطن أكساماينر”عن استعداد سلاح الجو الأمريكي لإجراء اختبار لصاروخ بالستي عابر للقارات تتسلح به القوات النووية الاستراتيجية، في ظل التوتر القائم مع كوريا الشمالية.

ووفقا للصحيفة، سيتم يوم الأربعاء إطلاق صاروخ من طراز “مينوتمن 3” ، الذي يشكل أساس تسليح القوات النووية الاستراتيجية الأمريكية من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا لإثبات وإظهار القدرة النووية للولايات المتحدة.

وزعمت ممثلة القيادة العالمية لسلاح الجو الأمريكي أنه تمّ التخطيط لهذه الاختبارات قبل سنة، ولا صلة لإجرائها بالوضع المتوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقال العقيد جون موس الذي سيصدر أمر الإطلاق التجريبي لهذه الصواريخ: “إن إطلاق صاروخ “مينوتمن- 3″ هو للتحقق من حالة من القوى النووية الوطنية، وإظهار قدراتنا النووية” للعالم أجمع.

وذكر، سابقا، أن الصاروخ البالستي العابر للقارات من طراز “مينوتمن-3” يشكل في الوقت الحاضر عماد الصواريخ الاستراتيجية التي تنطلق من قواعد أرضية للقوات الأمريكية. ووفقا لأحدث البيانات المأخوذة من مصادر عامة، فإن لدى الولايات المتحدة 450 صاروخ مينوتمن-3، وهي سوف تظل في الخدمة الفعلية حتى العام 2020 على الأقل.

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ودخل هذا الطراز من الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات الخدمة في الجيش الأمريكي منذ العام 1970، إلا أن إنتاجه توقف في أواخر العام 1978. وهذا الصاروخ قادر على ضرب أهداف داخل دائرة يبلغ قطرها الأقصى 12000 كيلو متر. ويتسلح الجيش الأمريكي بما مجموعه 450 صاروخا من هذا الطراز ينشرها في قواعده الاستراتيجية في وايومنغ ونورث داكوتا ومونتانا.

ويشار إلى أن تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية خلال الأشهر الأخيرة مرتبط بقيام كوريا الشمالية بعدد من التجارب الصاروخية، بالإضافة إلى شائعات حول احتمال اجرائها تجربة نووية جديدة. ويقول المسؤولون في الولايات المتحدة إنهم لا يستبعدون أي خيار بما في ذلك العسكري منها في التعامل مع بيونغ يانغ، ولكنهم سوف يركزون على الضغوط الاقتصادية ضدّها من خلال العقوبات في الوقت الراهن.

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