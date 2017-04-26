السلطات الصينية تمنع تسمية المواليد الجدد بأسم صدام on April 26, 2017

فرضت السلطات الصينية على مسلمي الدولة، قيودا جديدة بشأن تسمية المواليد الجدد، كان أخرها حظر استخدام اسماء لرؤساء عرب، الى جانب اسماء تشير إلى معاني إسلامية .

وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فإن السلطات المحلية لمقاطعة “شينجيانج الإيغورية” قالت إن “الأطفال حديثي الولادة والذين سيحملون هذه الأسماء، سيتم منعهم من الحصول على الرعاية الصحية الممولة من الحكومة، ومن التعليم”.

وشملت الاسماء المحظورة، قائمة طويلة ضمت كلا من ” صدام، وإسلام ، قرآن، ، مكة، المدينة والحج “، بالإضافة إلى أسماء أخرى تحمل إشارات إلى رمز الهلال والنجمة تطبق على حوالي 23 مليون مسلم.

وذكرت “صوت أمريكا”، أن الحظر جزء من سياسة تحت مسمى: “قواعد التسمية للأقليات العرقية”، من قبل الحزب الشيوعي في الصين ، وأي طفل ستتم تسميته بمثل هذه الأسماء، سيحذف من منظومة الرعاية الحكومية.

وكانت سلطات تركستان الشرقية، أقالت الشهر الماضي مسؤولا من الأويجور، لعقد زواجه في حفل بمنزله بتقاليد إسلامية، بدلا من عقده في المكان المصرح به من قبل الحكومة.

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