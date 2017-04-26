إيفانكا ترامب: مسألة استقبال لاجئين سوريين في أميركا تستحق البحث on April 26, 2017



اعتبرت إيفانكا ترامب أن مسألة استقبال لاجئين سوريين في الولايات المتحدة تستحق البحث، في موقف مغاير لموقف والدها الرئيس دونالد ترامب، وهي مستشارته.

وقالت في حديث أجري معها من برلين يبث الأربعاء على قناة “إن بي سي”: “أعتقد أننا نواجه أزمة إنسانية عالمية وأن علينا أن نتحد ونقوم بتسويتها”.

فهل هذا يعني استقبال لاجئين سوريين على الأراضي الأمريكية؟ تجيب إيفانكا ترامب: “هذا الأمر يجب أن يكون جزءاً من النقاشات لكن ذلك لن يكون كافياً بحد ذاته”.

وكانت إيفانكا التي تضطلع بدور “الابنة الأولى” في البيت الأبيض، تؤكد أنها لا تتردد في إظهار خلافاتها للرئيس الأمريكي الذي تقدم له النصح.

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