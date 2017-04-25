قائد القوات الأمريكية لكوريا الشمالية: نحن جاهزون لكم on April 25, 2017

أعلنت القوات الأمريكية هناك أنها مستعدة للرد على “استفزازات” كوريا الشمالية.

وأعلن الجنرال فنسنت بروكس، قائد الوحدات العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية، وفق ما نقلته “روسيا اليوم” أن قواته جاهزة لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية.

وقال الجنرال الأمريكي، ردا على سؤال من الصحفيين الكوريين الجنوبيين عن الرسالة التي يود أن يبعث بها للسلطات في كوريا الشمالية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 85 لتأسيس جيشها: “نحن جاهزون. هذه هي الرسالة الوحيدة الموجودة لدينا”.

وأكد قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، في هذا الصدد، قائلا :”نحن متمسكون بالتحالف العسكري مع كوريا الجنوبية. هذا أهم شيء، هذه هي التزاماتنا، ونحن نواصل العمل بها”.



وكانت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية أفادت، من جديد، بأن كوريا الشمالية سرّعت من وتيرة استعداداتها لإجراء تجربة نووية جديدة، وأنه تم رصد إشارات تدل على ذلك في موقع الاختبارات النووية الكوري الشمالي قرب بلدة بونج-ري بمقاطعة هامكيونغ.

وتوصل الخبراء، بعد تحليل صور أقمار اصطناعية جديدة، إلى استنتاج مفاده أن التجربة النووية السادسة يمكن أن تجري في أي لحظة، بمجرد صدور أمر بالخصوص من بيونج يانج.

ورجحت صحف في كوريا الجنوبية أن تجري سلطات بيونج يانج تجدربتها النووية السادسة ما بين 25 أبريل و9 مايو ذلك لأن التاريخ الأول يمثل ذكرى تأسيس الجيش الشعبي الكوري، والثاني سيشهد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية.

التعليقات