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» عاجل: غارات تركية على حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وفي شمال شرق سوريا
عاجل: غارات تركية على حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وفي شمال شرق سوريا
on April 25, 2017
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عاجل: غارات تركية على حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وفي شمال شرق سوريا
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