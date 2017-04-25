القبض على 5 إرهابيين خططوا لتنفيذ هجوم في فرنسا on April 25, 2017

ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 أشخاص على صلة بإرهابيين اعتقلا في الـ18 من الشهر الجاري بمدينة مارسيليا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم “كبير” أثناء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن الاعتقالات تمت في منطقتين شرق وجنوب فرنسا.

ويشتبه في صلة هؤلاء الأشخاص الـ5 بكل من مهدي الدين مرابط (29 عاماً) وكليمون بور (23 عاماً) اللذين اتهما أول أمس الأحد، بالمشاركة في التخطيط لهجمات إرهابية وحيازة أسلحة وذخيرة ومواد متفجرة.

ووجد المحققون في الشقة، التي أجرها المشتبه بهم في مدينة مارسيليا جنوب شرق فرنسا، أسلحة ومتفجرات جاهزة للاستخدام وعلم تنظيم داعش.

يذكر أنه ألقي القبض على مرابط وبور بسبب الاشتباه في إعدادهما لتنفيذ هجوم كبير عشية الانتخابات الرئاسية في البلد الأوروبي.

وتأتي الاعتقالات بعد الهجوم الذي شهده شارع الشانزليزيه يوم 20 من أبريل (نيسان) الجاري والذي قتل فيه رجل شرطة وأصيب اثنان آخران، مما أدى لتعزيز الاجراءات الأمنية.

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