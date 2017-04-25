البنتاغون: هجوم طالبان على قاعدة عسكرية في أفغانستان أسفر عن 144 قتيلا واصابة حوالى 60 عنصرا من قوى الأمن on April 25, 2017

اعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء لوكالة فرانس برس أن هجوم عناصر طالبان على قاعدة عسكرية في افغانستان الجمعة أدى إلى مقتل 144 شخصا.

واضاف المسؤول رافضا الكشف عن اسمه ان حوالى 60 عنصرا من قوى الأمن اصيبوا بجروح في الهجوم على قاعدة عسكرية في مزار شريف بشمال البلاد.

ولم تصدر السلطات الافغانية حصيلة رسمية مكتفية بالاشارة إلى سقوط “أكثر من مئة قتيل وجريح”، فيما تراوحت الحصيلة بحسب معلومات مختلفة جمعتها وكالة فرانس برس بين 130 و160 قتيلا معظمهم من المجندين الشبان.

وكان عشرة مسلحين يرتدون بزات عسكرية وسترات ناسفة دخلوا إلى القاعدة بشاحنات للجيش واطلقوا النار على جنود اثناء صلاة الجمعة وفي صالة طعام.

اضاف المسؤول الأمريكي ان “سبب هذا العدد من القتلى يكمن في حظر ادخال الأسلحة إلى المسجد أو قاعة الطعام، وتجمع عدد كبير في مكان ضيق”.



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وتابع “نعتقد انها عملية خطط لها جيدا خلال فترة تراوحت بين اربعة وستة اشهر على الارجح”.اضاف ان حوالى 30 جنديا من التحالف الدولي كانوا في القاعدة عند وقوع الهجوم لكنهم كانوا هناك بصفة مدربين أو مستشارين فلم يشاركوا بالتالي في عمليات صد الهجوم الذي استمر ست ساعات تقريبا، مرجحا ان يكونوا من الاميركيين أو الالمان وربما جنسيات اخرى.أبقت الولايات المتحدة التي تدعم القوات الافغانية في حملة مكافحة الارهاب، 8400 عنصر في البلاد وتقود في موازاة ذلك عمليات حلف شمال الاطلسي الذي يشن غارات على مواقع لتنظيم القاعدة وحركة طالبان وتنظيم الدولة الاسلامية.وتحاول قوات الأمن الافغانية التي أنهكتها عمليات القتل والفرار من الخدمة العسكرية، جاهدة الانتصار على المتمردين منذ أنهى جنود الحلف الأطلسي الذين تقودهم الولايات المتحدة مهمتهم القتالية في كانون الثاني/ ديسمبر عام 2014.