مسجد باريس يدعو إلى التصويت لماكرون “بكثافة” on April 24, 2017

دعا مسجد باريس الأكبر الإثنين، الناخبين الفرنسيين، إلى التصويت المكثف لفائدة المرشح إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستُقام في 7 مايو (أيار).

ودعا المسجد رسمياً إلى التصويت لماكرون “الذي سيكون انتخابه حاسماً، لضمان مستقبل فرنسا، وأقلياتها الدينية”.

وأضاف المسجد في بيان رسمي لم يتعرض فيه إلى مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان أن “التصويت لإيمانويل ماكرون الذي يُمثل بالتزامه بقيم الجمهورية، ومبادئ العلمانية الفرنسية، الطريق الوحيدة المؤدية إلى الأمل والثقة، لدى القوى الروحية والوطنية في الأمة”.

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