زعيم القاعدة يدعو التكفيريين لحرب العصابات on April 24, 2017

دعا زعيم تنظيم القاعدة الارهابي أيمن الظواهري المسلحين في سوريا إلى شن حرب عصابات على من وصفهم بالأعداء بدءا من الرئيس بشار الأسد وحلفائه المدعومين من إيران وانتهاء بالقوى الغربية.

وفي تسجيل صوتي على الإنترنت يوم الأحد دعا الظواهري مقاتلي المعارضة للتحلي بالصبر وقال إن عليهم أن يستعدوا لمعركة طويلة ضد التحالف الذي يقوده الغرب في العراق وسوريا والمسلحين الشيعة الذين تساندهم إيران ويقاتلون دعما للأسد.

وقال الظواهري “عليكم يا أهلنا في شام الرباط والجهاد أن تعدوا أنفسكم لحرب طويلة مع الصليبيين وحلفائهم الروافض والنصيريين. “وأضاف الظواهري أن من قال إنهم أعداء “الجهاديين” يستهدفونهم لأنهم يسعون لحكم إسلامي في سوريا مضيفا أن الغرب وحلفاءه يبذلون كل ما بوسعم لإيقاف “المد الإسلامي”.

ولم يتضح متى تم التسجيل الذي قال فيه زعيم القاعدة إن “الجهاد في سوريا” ليس واجب السوريين فحسب وإنما كل المسلمين. وحذر الظواهري مقاتلي المعارضة من تحويل الصراع إلى صراع داخلي سوري بحت.

وفي الوقت الحالي تتصدر جبهة فتح الشام، التي كانت تعرف في السابق بجبهة النصرة وكانت فرع تنظيم القاعدة في سوريا، تحالفا من الفصائل المسلحة الارهابية يعرف باسم هيئة تحرير الشام الذي يقود المعارك ضد القوات الحكومية السورية والجماعات المتحالفة معها على معظم الجبهات الرئيسية في البلاد./انتهی/

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