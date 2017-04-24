فيديو: محتجون يحرقون مركبات في باريس احتجاجًا على الانتخابات الفرنسية on April 24, 2017

احتجاجًا على نتائج الانتخابات الفرنسية، أضرم محتجون النيران في العديد من المركبات وأحدثوا تلفيات في ممتلكات عامة وخاصة وسط العاصمة باريس.

وألقت الشرطة الفرنسية القبضَ على عدة أشخاص من المحتجين، فيما فرّقت متظاهرين خرجوا تنديدًا بنتائج الانتخابات التي جرت جولتها الأولى أمس.



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وشهدت الجولة الأولى منافسةً شرسةً، فيما لم يتمكن أحدٌ من المرشحين في حسم السباق نحو القصر الرئاسي، حيث تقرر أن تشهد الجولة الثانية منافسة بين كل من إيمانويل ماكرون المؤيد لأوروبا وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان المعادية للعولمة.