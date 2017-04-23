كوريا الشمالية تستعد لتوجيه ضربة عسكرية لحاملة الطائرات الأمريكية on April 23, 2017

قالت كوريا الشمالية اليوم الأحد، إنها مستعدة لإغراق حاملة طائرات أمريكية حتى تظهر بأسها العسكري، بينما انضمت سفينتان تابعتان للبحرية اليابانية إلى حاملة طائرات أمريكية لإجراء تدريبات في غرب المحيط الهادي.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة قتالية تابعة لحاملة الطائرات “كارل فينسون” بالإبحار صوب المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية، رداً على التوتر المتصاعد بسبب الاختبارات النووية والصاروخية الكورية الشمالية وتهديداتها بمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين.

ولم تحدد الولايات المتحدة أين توجد المجموعة القتالية مع اقترابها من المنطقة. وقال نائب ترامب، مايك بنس، أمس السبت، إنها ستصل “في غضون أيام” لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأصدرت بيونج يانج تصريحات تنم عن التحدي.

وقالت صحيفة حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، “رودونغ سينمون” في تعليق “قواتنا الثورية مستعدة للقتال وإغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية بضربة واحدة”.

وتحيي كوريا الشمالية بعد غد الثلاثاء الذكرى الـ85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري.

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