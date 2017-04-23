تقدم ماكرون ولوبان في الجولة الأولى في فرنسا on April 23, 2017

(وكالات) – أظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى تقدم إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الجولة الأولى.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 69.4% من الناخبين المسجلين في البر الرئيسي لفرنسا أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لفرنسا.

وتعد نسبة المشاركة تلك أقل بشكل طفيف عن النسبة المسجلة في نفس الفترة من آخر انتخابات رئاسية في 2012، وبلغت 70.6%، وفاز فيها فرانسوا أولاند.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في معظم أنحاء فرنسا، لكنها ستظل مفتوحة حتى الساعة الثامنة مساء في المدن الكبرى.

كان الناخبون الفرنسيون قد بدأوا، صباح اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية قد تغير وجه أوروبا.



التعليقات

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، يحق لنحو 45.7 مليون ناخب التصويت داخل فرنسا، بينما سجل نحو 1.3 مليون فرنسي يعيشون في الخارج للتصويت في السفارات الفرنسية.ويأمل أربعة مرشحين بارزين، يمثلون الطيف السياسي ابتداء من اليمين المتشدد إلى اليسار المتطرف، أن يقودهم التصويت إلى الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات والتي ستعقد في السابع من مايو المقبل.ووضعت استطلاعات الرأي الأخيرة المرشحين الأربعة في نطاق قريب من بعضهم البعض، مما يجعل التنبؤ بنتائج التصويت مهمة في غاية الصعوبة.والمرشحون الأربعة، هم زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان، واليساري الراديكالي جان لوك ميلينشون، و المرشح المنتمي إلى تيار الوسط إيمانويل ماكرون، الليبرالي والمرشح المحافظ فرانسوا فيون يؤيد الاتحاد الأوروبي. وتعهد بشطب نصف مليون وظيفة من القطاع العام .