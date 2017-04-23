إخلاء مركز اقتراع في شرق فرنسا بسبب سيارة مريبة on April 23, 2017

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إنه تم إخلاء مركز اقتراع في بلدة “بيزانسون” بشرق فرنسا، اليوم الأحد،

بعد اكتشاف وجود سيارة مسروقة ومحركها دائر دون وجود سائقها أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم.

وقال مسؤول بالوزارة لرويترز، إن السيارة المريبة مسروقة وتحمل لوحة أرقام مزيفة مضيفا أن القرار اتخذ بإخلاء مركز الاقتراع في الوقت الذي جرى فيه استدعاء خبراء مفرقعات لفحص السيارة.

وبدأت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في فرنسا اليوم وسط مخاوف أمنية.

وكان مسؤولون أمنيون قالوا إن الخطر قائم، أن ينفذ مسلحون هجوما أثناء الانتخابات مثل الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 230 شخصا خلال العامين الأخيرين في فرنسا.

وتمت تعبئة أكثر من 50 ألفا من رجال الشرطة ووحدات الأمن الخاصة في أنحاء البلاد لتأمين الانتخابات.

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