“أميركان ايرلاينز” ترد على المشاجرة التي شهدتها إحدى رحلاتها on April 23, 2017

اعتذرت شركة أميركان إيرلاينز للطيران لراكبة وأوقفت أحد موظفيها عن العمل بعد تسجيل فيديو أوضح مشاجرة على متن إحدى طائرات الشركة بين أفراد الطاقم وعدد من الركاب وامرأة تبكي وهي تحمل طفلا في أحدث واقعة محرجة لشركة طيران أمريكية بشأن طريقة معاملة الركاب.

كان تسجيل نشره أحد المسافرين أظهر امرأة تطلب من المضيفين أن يحضروا لها عربة طفلها وبعد ذلك توجه راكب إلى مقدمة الطائرة وطلب من طاقمها اسم الموظف الذي أخذ عربة الأطفال قبل أن يعود إلى مقعده.

وبعد دقائق صعد موظف آخر من الشركة قالت سكوت إنه مضيف إلى الطائرة وواجه الراكب.

وبعد ذلك حدثت مواجهة بين الاثنين في ممر الطائرة وتسنى سماع المضيف وهو يهدد الراكب بالضرب. وفي نهاية الأمر عاد الراكب إلى مقعده ونزل المضيف من الطائرة.

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