أمريكا تعتزم إجلاء المدنيين الأمريكيين من كوريا الجنوبية on April 23, 2017

أعلنت مصادر عسكرية فى سول اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية تعتزم إجراء تدريبات عسكرية فى يونيو المقبل لإجلاء المدنيين الأمريكيين من كوريا الجنوبية فى حال نشوب نزاع مسلح بشبه الجزيرة الكورية.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن تدريبات “كورتيس تشانيل” الروتينية التى تجريها القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية، تهدف إلى تنفيذ مهام تتعلق بترحيل 230 ألف مدنى أمريكى إلى خارج كوريا الجنوبية فى حال نشبت حرب بين الكوريتين.

وتشرف على تنفيذ العمليات التدريبية الفرقة الـ19 لقيادة القوات الاستكشافية واللوجستية الأمريكية التى تتخذ من مدينة ديجو الكورية الجنوبية التى تبعد حوالى 302 كيلومتر جنوب شرقى العاصمة سول مقرا لها.

وتصاعدت وتيرة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية مؤخرا بسبب التهديدات النووية والصاروخية لبيونج يانج، وإرسال الولايات المتحدة أصولها العسكرية القوية إلى كوريا الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن آخر الدورات التدريبية من طراز “كورتيس تشانيل” قد اقيمت فى الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر من العام الماضى، فى أعقاب إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة فى شهر سبتمبر الماضى.

ووفقا لقيادة الجيش الأمريكى، فقد كانت تدريبات العام الماضى الأكثر واقعية بين التدريبات المماثلة التى أجريت فى كوريا الجنوبية، حيث تم من خلالها إجلاء المشاركين بشكل فعلى إلى خارج شبه الجزيرة الكورية لأول مرة منذ عام 2009.

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