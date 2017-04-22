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عاجل: حاملة الطائرات “يو اس اس كارل فنسون” ستصل الى بحر اليابان خلال ايام

on April 22, 2017

عاجل.. نائب الرئيس الاميركي: حاملة الطائرات “يو اس اس كارل فنسون” ستصل الى بحر اليابان خلال ايام ( أ ف ب )

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