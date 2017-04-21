مستشار المرشد الإيراني يهدد باعتقال أحمدي نجاد on April 21, 2017

مستشار المرشد الإيراني يهدد باعتقال أحمدي نجاد

ذكر موقع “آمد نيوز” أن وحيد حقانيان مستشار المرشد الإيراني هدد بـ”تغطيس رأس أحمدي نجاد في الماء إذا واصل إطلاق تهديداته بدعوة مناصريه للاحتشاد في حال رُفض ترشحه لانتخابات الرئاسة.

وذكر الموقع المقرب من المعارضة الإصلاحية، أن تهديدات حقانيان جاءت خلال اجتماع بين المرجعيات الدينية ومجلس صيانة الدستور.

وأضاف مستشار خامنئي، وفق ما نقلته “روسيا اليوم”، “إذا أقدم نجاد على الدعوة للاحتجاج فنحن مستعدون لاعتقاله ووضعه في سجن إيفين”.

ورفض مجلس صيانة الدستور ترشح نجاد لانتخابات الرئاسة ووافق على ترشح 6 آخرين، بينهم الرئيس الحالي حسن روحاني.

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