عاجل.. روسيا ترسل قوات إلى الحدود مع كوريا الشمالية on April 20, 2017

قالت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، إن روسيا أرسلت قوات إلى حدودها مع كوريا الشمالية تحسبا لاندلاع حرب فى شبه الجزيرة الكورية.

وأوردت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أرسل قوات ومعدات إلى حدود روسيا مع كوريا الشمالية مخافة من أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد العدة لشن هجوم على الزعيم الكورى الشمالى كيم يونج أون.

وأضافت أن الرئيس الروسى يخاف من موجات ضخمة من اللاجئين الكوريين الشماليين على بلاده فى حال شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجوما على بيونج يانج.

ولفتت إلى أن هذا التحرك من قبل روسيا يأتى بعد أيام من إرسال الصين 150 ألف جندى من قواتها إلى حدودها الجنوبية مع كوريا الشمالية للتعامل مع موجات محتملة من اللاجئين الكوريين الشماليين الذين تخشى بكين من أنهم سيعبرون الحدود فى حال اندلاع الحرب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مقاطع فيديو أظهرت تعزيز الرئيس الروسى المنطقة الحدودية بين البلدين والبالغ طولها 11 ميلا بتمركز القوات والمعدات على طول الحدود، حيث أظهرت قطار شحن عسكرى من بين 3 قطارات محملة بالأسلحة والعتاد متوجه إلى المنطقة الحدودية، كما أنه من الواضح أن هناك حركة لطائرات عمودية عسكرية باتجاه الحدود ومناورات عبر الأراضى الوعرة بمركبات قتالية تابعة للجيش، كما تشير تقارير أخرى إلى أن هناك تحركات عسكرية برية.

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