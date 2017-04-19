كوريا الشمالية تقصف الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو on April 19, 2017

عرضت كوريا الشمالية شريط فيديو يظهر استهداف عدد من صواريخها لأراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أثناء الاحتفالات بذكرى ميلاد مؤسس كوريا الشمالية كي إل سونج.

ويحاكي هذا الفيديو الذي شاهده زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إطلاق بيونج يانج لعدد كبير من الصواريخ تجاه مدن أمريكية، ويظهر في النهاية علم أمريكا محترق وخلفية مقبرة.

يأتي هذا الحدث ضمن الدعاية التي تقوم بها كوريا الشمالية من أجل إظهار قدراتها العسكرية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة عقب توتر الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرسال حاملة طائرات قرب سواحل كوريا الشمالية.

يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أعلن في خطاب وجهه بمناسبة رأس السنة أن بلاده دخلت المرحلة النهائية للاستعداد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على ضرب الأراضي الأمريكية الرئيسية.

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