كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بـ”هجوم نووى” في هذه الحالة! on April 18, 2017

توعدت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، بضربة استباقية نووية على أى عمل عسكرى أمريكى ضدها.

وقال نائب وزير الخارجية الكورى الشمالى هان سونج ريول، وفق ما نشرته وكالة “يونهاب” الكورية، إن بلاده ستجرى مزيدا من الاختبارات الصاروخية فى كل أسبوع وكل شهر وكل عام.

وأوضح أن بيونج يانج ستقوم بهجوم استباقى نووى إذا خططت واشنطن لعمل عسكرى ضدها، محذرا من وقوع الحرب الشاملة فى حال اتخاذ الولايات المتحدة خيارها المتهور مثل العمل العسكرى.

وأكد أنه يثق بأن الأسلحة النووية ستدافع عن كوريا الشمالية من العمل العسكرى من قبل الولايات المتحدة.

وأدان هان، الولايات المتحدة بأنها تهدد السلام والاستقرار الدوليين، وأضاف أنها تزعم بأن انتهاك أراضى الدولة ذات السيادة هو إجراء حاسم، ويساهم فى الحفاظ على النظام الدولى، واصفا كلامها بأنه فارغ.

يذكر أن التوتر فى شبه الجزيرة الكورية تصاعد فى ظل الخطاب الإعلامى المحتدم بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

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