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عاجل: نائب ترامب يصل إلى قاعدة أمريكية قرب الحدود مع كوريا الشمالية

on April 17, 2017

عاجل: مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى قاعدة أمريكية في كوريا الجنوبية قرب الحدود مع كوريا الشمالية

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