رئيس كوريا الشمالية يوجه رسالة خاصة لـ بشار الأسد.. وهجوم نارى على أمريكا on April 17, 2017

بعث رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين بعد التهديدات الأمريكية الأخيرة، أدان فيها الهجوم الصاروخي للولايات المتحدة على سوريا.

وقال رئيس كوريا الشمالية للأسد إن أمريكا قامت “بعمل غزو متهور” على سوريا.

وأعرب كيم في الرسالة عن “دعمه وتضامنه مع دمشق لتحقيق العدالة التي تتمسك بها الحكومة والشعب السوري”.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية، فإن رسالة كيم يونج أون إلى الأسد، تعتبر الواقعة الأولى التي ينتقد فيها زعيم كوريا الشمالية شخصيا الولايات المتحدة.

وأكدت أن الأسد بعث برسالتي تهنئة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون الأسبوع الماضي بمناسبة عيد ميلاد المؤسس الوطني كيم إيل سونج الـ 105.

وأعقبت الرسائل السورية برقية مماثلة من الزعيم الكوري الشمالي، أرسلت إلى الرئيس السوري يوم الخميس الماضي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس حزب البعث الحاكم هناك.

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