تحذيرات من تحول كوريا الشمالية لمقبرة جماعية لملايين البشر on April 17, 2017

حذر خبراء ومحللون سياسيون من أن تتحول كوريا الشمالية إلى مقبرة لملايين الجثث إذا ما تصاعدت الأزمة بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية إلى حرب نووية.

وأوضحت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أن زعيم كوريا الشمالية لن يكون لديه خيار سوى الرد العسكري في حال مبادرة الولايات المتحدة بتنفيذ ضربة وقائية لبلاده وهو ما سيسفر عن ملايين القتلى.

وأكد الخبراء أن الوضع الآن شديد الخطورة، وأن فرص التراجع والتفاوض بين بيونغ يانغ وواشنطن باتت ضعيفة جدا.

وتزايدت التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعدما أمر الرئيس ترامب حاملة الطائرات الأميركية كارل فينسون بالإبحار نحو شبه الجزيرة الكورية في محاولة لردع التجارب النووية التي تجريها كوريا الشمالية، وهو ما ردت عليه بيونغ يانغ من خلال تحذيرات بإشعال حرب نووية في أي لحظة إذا واصلت واشنطن استفزازها.

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