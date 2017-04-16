وفاة طفل تهشم رأسه فى حادث بمطعم دوار فى ولاية جورجيا الأمريكية on April 16, 2017



قال مسئولون، السبت، إن طفلا عمره خمسة أعوام توفى متأثرا بإصابته البالغة داخل مطعم دوار على قمة ناطحة سحاب فى وسط أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية.

وانحشرت رأس الطفل حتى تهشمت بين جدار ثابت ومنضدة ثابتة داخل المطعم الذى يدور ببطء، وقالت شرطة أتلانتا فى بيان إن الأنظمة الآلية لمطعم (ذا صن دايال) أوقفت حركة الطابق عندما انحشرت رأس الطفل يوم الجمعة ثم أخرج الموظفون رأسه من داخل مساحة ضيقة. لكن رأس الطفل كانت قد تعرضت لإصابة بالغة وتوفى فى وقت لاحق بأحد المستشفيات.

وقال وارين بيكارد وهو متحدث باسم شرطة أتلانتا للصحفيين، السبت، “إن الطفل كان يتجول مثل أى طفل. وفجأة وجد نفسه فى وضع حرج لا يستطيع الإفلات منه بين الأرض المتحركة والجدار.”

وأوضح مكتب الفحص الطبى لمقاطعة فولتن أنه تم التوصل إلى أن الوفاة نجمت عن حادث وأن الطفل تعرض لإصابات تهشم فى الرأس والمخ.

ولم ترد متحدثة عن (ذا صن دايال) المطعم الواقع فى الطابق الثانى والسبعين من فندق (ويستن بيتشترى بلازا) فى عاصمة جورجيا على اتصال وعلى رسالة بالبريد الإلكترونى طلبا للتعليق، السبت، ويقول المطعم على موقعه على الإنترنت إنه يوفر رؤية بزاوية 360درجة لمنطقة أتلانتا، وقال ممثل للمطعم لصحيفة اتلانتا جورنال كونستتيوشن إن المطعم مغلق حتى إشعار آخر.

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