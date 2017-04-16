حقيقة صواريخ كوريا الشمالية الجديدة المصنوعة من الخشب

منذ أيام قليلة إحتفلت كوريا الشمالية بعرض عسكرى ضخم لذكرى مرور 105عام على ميلاد مؤسس البلاد “كيم إيل سونج” وفي نفس الوقت تظهر للعالم أحدث الأسلحة الجوية والبرية والبحرية التي تميزت بها كوريا وتريد أن يراها العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكة بعد المشادات الأخيرة بينهم وتكشف كوريا لما وصلت اليه من قوة وتقديم رهيب في العدد العسكري وطرق الإصتطاف بين الجنود في وجود الزعيم الكوري ” كيم جونج أون”.
وأبهرت العالم من خلال عرضها لصواريخها الباليستية التى تطلق من الغواصات لأول مرة قبل العرض العسكرى فى العاصمة “بيونجيانج” مما أثارت الخوف والقلق خشية أن تكون بتستعد لشن حرب نووية مع أمريكا بسبب القرارات الصادمة بين الطرفين واليوم كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مفاجأة صادمة بعد تداول مقطع الفيديو الذي يظهر الإحتفال حيث كشفت النقاب عن الصوايخ التي عرضتها كوريا الشمالية.