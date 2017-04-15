قاضية أمريكية توقف تنفيذ إعدامات في ولاية أركنسو on April 15, 2017

أمرت قاضية اتحادية أمريكية السبت، بوقف مؤقت لخطة أقرتها ولاية أركسنو لتنفيذ سلسلة من عمليات الإعدام هذا الشهر، بعد أن دفع سجناء بأن الإسراع بدفعهم إلى غرفة الإعدام إجراء أخرق وغير دستوري.

ولم يتم تنفيذ أي حكم إعدام في أركنسو منذ 12 عاماً.

وخططت الولاية لإعدام ستة على الأقل من المدانين في جرائم قتل، باستخدام عقاقير مميتة، بدءاً من الاثنين المقبل وحتى نهاية شهر أبريل (نيسان) الجاري.

ومنذ أن أعادت المحكمة الأمريكية العليا العمل بعقوبة الإعدام في عام 1976 لم تنفذ أحكام بالإعدام بهذا العدد خلال ذلك الوقت القصير.

ويهدد حكم المحكمة الاتحادية في ليتل روك الذي صدر السبت وحكم آخر أصدرته محكمة جزئية في الولاية أمس الجمعة هذه الخطة، لكن القاضية الاتحادية منحت المسؤولين فرصة للرد خلال جلسة استماع الاثنين المقبل.

وكانت الولاية جهزت هذه الخطة بهدف استخدام أحد ثلاثة عقاقير، يستخدم ضمن خليط داخل محقن لتنفيذ الإعدام، اقترب موعد نهاية صلاحيته.

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