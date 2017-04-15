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عاجل: آلاف الجنود الصينيين يتحركون نحو حدود كوريا الشمالية وإعلان حالة التأهب القصوى

on April 15, 2017

عاجل: آلاف الجنود الصينيين يتحركون نحو حدود كوريا الشمالية وإعلان حالة التأهب القصوى

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