البنتاغون يعلن عن نشر مقاتلات أمريكية في بريطانيا on April 15, 2017



أفادت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، في بيان صدر ،اليوم، بنشر مقاتلات “إف-35أ” من الجيل الخامس لأول مرة في بريطانيا.

ونقلت القيادة عن قائد القوات الأميركية وقوات حلف الناتو في أوروبا، الجنرال كيرتيس سكاباروتي، قوله:وجود “إف-35” يؤكد على أولوية استمرار التأهب القتالي للقوات المسلحة في أوروبا.

وأشار سكاباروتي إلى أن وجود المجموعة الدولية “يعزز القدرات العسكرية للناتو في أوروبا” دون الكشف عن عدد محدد للطائرات.

وكان البنتاغون قد أفاد أمس الجمعة، بأن سيتم إرسال “عدد قليل” من مقاتلات وطائرات ضاربة من الجيل الخامس “إف-35أ” إلى أوروبا للمشاركة في تدريبات، وقال في بيان له: سلاح الجو الأمريكي يرسل عددا قليلا من “إف 35-أ” إلى أوروبا للمشاركة في تدريبات كانت مقررة منذ فترة طويلة. الطائرات ستشارك على مدى أسابيع في التدريبات مع طائرات أمريكية والناتو وغيرها، مرابطة في أوروبا في إطار المبادرات لضمان أمن الحلفاء الأوروبيين.

التعليقات