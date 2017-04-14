فيديو.. تلفزيون كوريا الشمالية يعرض تدريبات عسكرية بعد التهديد بتدمير أمريكا on April 14, 2017

نقلت قناة “سكاي نيوز” عن بيان لجيش كوريا الشمالية، أنه سيدمر الولايات المتحدة “بلا رحمة” إذا قررت واشنطن مهاجمة بلاده.

وأضاف البيان: “سيكون رد فعلنا على الولايات المتحدة وقواتها البحرية من القسوة بحيث لن يترك للمعتدين فرصة للنجاة”.

واليوم بث تلفزيون كوريا الشمالية مقطع فيديو لتدريبات تجريها القوات المسلحة الكورية الشمالية بحضور الرئيس كيم جونج أون.

وكانت الولايات المتحدة قبل أيام أرسلت حاملة طائرات وقوة بحرية مرافقة لها بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، ما رفع من درجة التوتر بين البلدين.

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