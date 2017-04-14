غضب في كشمير بسبب مقطع فيديو لمحتج مكبل في سيارة جيب تابعة للجيش الهندي on April 14, 2017

سريناجار- د ب أ- أثيرت الجمعة مطالب بإجراء تحقيق بشأن مقطع فيديو لاحد المحتجين الكشميريين وهو مكبل بسيارة جيب تابعة للجيش الهندي، في محاولة على ما يبدو لمنع متظاهرين آخرين من رشق المركبة بالحجارة.

واندلعت التوترات في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير وهي منطقة معروفة بالاضطرابات المناهضة للحكومة، في رد فعل على نشر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في منطقة بودجام ويظهر فيه الرجل وهو مكبل في السيارة الجيب.

وتبادل الكثيرون هذا المقطع على شبكات التواصل الاجتماعي، ومن بينهم عمر عبد الله رئيس الوزراء السابق بالولاية.

وذكرت مصادر بالشرطة أنه تم استخدام الرجل كدرع بشري ضد الحشود التي كانت تلقي الحجارة، خلال انتخابات فرعية شابها العنف في سريناجار، الدائرة الانتخابية الرئيسية للولاية يوم الاحد الماضي.

وكتب عبد الله على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “هذا الشاب كان مكبلا في مقدمة سيارة جيب عسكرية للتأكد من عدم إلقاء أي حجارة على السيارة ؟ هذا الامر يثير الصدمة بشكل كبير” مطالبا بإجراء تحقيق عاجل.

وقال متحدث عسكري إنه يتم التحقيق في محتوى مقطع الفيديو.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مقطع الفيديو يصور مسؤولي انتخابات وهم يحاولون الهروب من مركز اقتراع بينما كان غوغاء يلقون الحجارة عليهم.

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