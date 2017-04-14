ترامب يدين تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية on April 14, 2017

دان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة في خطابه الأسبوعي المصور، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في كنيستي طنطا والإسكندرية، الأحد الماضي.

وقال ترامب في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على موقع “فيس بوك” مساء اليوم الجمعة: “في أحد السعف، بينما كان المسيحيون حول العالم يحتفلون ببداية أسبوع حافل بالأعياد المسيحية، قتل تنظيم داعش على الأقل 45 شخصاً وأصابوا أكثر من 100 آخرين في كنيستين بمصر”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “ندين هذا الهجوم البربري ونرثي هؤلاء الذين فقدوا أحبائهم في الهجوم الإرهابي، ونصلي من أجل أن تحقق القوة والحكمة غداً أفضل”، مؤكداً أن الإرهاب يعد أحد أخطر التهديدات التي تهدد حرية ممارسة الشعائر الدينية في العالم.

وأضاف ترامب في كلمته: “أرغب في توصيل رسالة إلى الأمريكيين المكافحين الذين ذاقوا الطعم المر للمشقة والمعاناة، أود أن أعلمكم أن البيت الأبيض يحارب من أجلكم، ويحارب لحقوق كل الأمريكيين للاستمتاع بالأمن والسلام، وأن يعملوا ويعيشوا بالكرامة التي من حقهم أن يحصلوا عليها”.

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