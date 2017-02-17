القضاء القبرصي يرفض طلب لجوء خاطف الطائرة المصرية on February 17, 2017

رفض القضاء القبرصي، اليوم الخميس، طلب اللجوء الذي تقدم به خاطف الطائرة المصري، سيف الدين مصطفى، إلى السلطات القبرصية.

وقالت صحيفة “قبرص ميل” القبرصية، إن مصر طلبت من السلطات القبرصية أن تسلمها سيف الدين مصطفى، بعد أن قام في شهر مارس الماضي، بخطف طائرة الرحلة رقم 181 من الإسكندرية، وإجبارها على الهبوط في قبرص، تحت تهديد بحزام ناسف، تبين فيما بعد أنه غير حقيقي.

وبحسب الصحيفة القبرصية، فإن قاضي المحكمة أمر باستمرار احتجازه لدى السلطات هناك، مع احتمالية تسليمه للجانب المصري إذا ما استوفت شروط اتفاق تسليم المطلوبين بين مصر وقبرص.

وخطف مصطفى الطائرة التابعة لشركة “مصر للطيران” وتوجه بها إلى مطار لارنكا القبرصي، مهددًا الطاقم بحزام ناسف مزيف، قبل أن يسلم نفسه للسلطات القبرصية ويتم الإفراج عن كل الركاب وهم سالمون، وطالبت مصر الجانب القبرصي بتسليم المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران.

وكان وزير الداخلية القبرصي، سقراط هاسيكوس، أعلن أن الرجل الذي اعتراف باختطافه للرحلة الداخلية التابعة لشركة “مصر للطيران”، وتحويلها إلى قبرص، قد طلب حق اللجوء السياسي.

وأضاف هاسيكوس، لـ”أسوشيتد برس”، بأن طلب اللجوء الذي تقدم به سيف الدين مصطفى، سيتم فحصه قبل النظر في طلب السلطات المصرية تسليمه.

التعليقات