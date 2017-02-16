on February 16, 2017

دونالد ترامب الكندي من أصول لبنانية…هل يكون رئيس وزراء كندا المقبل؟



كندا/ أليتيا / إنّه رجل الأعمال الكندي والمرشحّ الأبرز لترؤس حزب المحافظين في كندا “كيفين أوليراي”.

إنه شخصية إعلامية معروفة دخلت عالم السياسة بشكل قوي سيما بعد نجاح حملة ترامب الأمريكية مما شجّع العديد من رجال الأعمال المحافظين دخول المعترك السياسي.

ولد في كيبك مونتريال وهو ابن جورجيت بو قلم اللبنانية الأصل ووالده ايرلندي.

يختلف فكره عن الفكر المحافظ الامريكي، فهو غير معارض لمبدأ الإجهاض وتشريع زراعة الماريجوانا.

بعد أن توفي والده، اهتمت والدته بتربيته وهي سيدة اعمال محترمة، فتربى ابنها على معرفة سوق العمل وبرع فيه سيما في مجال التكنولوجيا.



التعليقات

في كل مرة يقف فيها على المنبر، يتذكر والدته ويفتخر بها كمربية صالحة، وفي سؤال عن رأيه في الهجرة يقول: أنا ابن مهاجرين، ولست مع بناء الجدران العازلة، وأهلاً وسهلاً بكل شخص يحب كندا ويريد تعزيز قدراتها.آلاف من الشباب الكندي انضم مؤخراً الى الحزب المحافظ ايماناً بـ”أوليراي” تحضيراً لدعمه في انتخابات الحزب المحافظ.يختلف فكر الحزب المحافظ في كندا عن الاحزاب الكاثوليكية، ولكن يتفقان على أمر وهو الخصم الليبيرالي، ويجري الحديث عن تحالف انتخابي بين الكاثوليك والمحافظين في انتخابات الجامعات المقبلة، غير إنّ الرأي العام الكندي مختلف عن جاره الامريكي حيث إنّ الغالبية هي من مؤيدي الفكر الليبيرالي.ولدت جورجيت بو قلم عام 1919 في مونتريال وتوفيت عام 2008 في تورونتو.تنقلت بين كمبوديا، تونس، قبرص، اثيوبيا، كندا وسويسرا، وهي سيدة اعمال محترمة.اهتمت في مساعدة الأولاد الفقراء في البلدان النامية.