ﻫﺬﻩ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﻣﺮﺓ ﻟﻠﺒﻌﺾ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺇﺛﺮ ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﺣﺮﻳﺘﻪ، ﻭﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺘﻠﺔ؛ ﺑﻞ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺃُﻭﺩﻋﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻜﺮﻳﺔ .

ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻﺀ، ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻛﻮﺍ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ؛ ﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺃﻟﻔﻮﺍ ﺃﻋﻤﺎﻻً ﺧﺎﻟﺪﺓ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ .

ﺍﻟـ ” ﻫﺎﻓﻴﻨﻐﺘﻮﻥ ﺑﻮﺳﺖ ﻋﺮﺑﻲ ” ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺷﻬﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻔﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ .

.1 ﺩﺍﻧﻴﻴﻞ ﺩﻳﻔﻮ – A Hymn To The Pillory

ﺃﻣﻀﻰ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻱ ﺩﺍﻧﻴﻴﻞ ﺩﻳﻔﻮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺻﺤﻔﻴﺎً ﻭﻧﺎﺷﻄﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ .1688

ﻭﻭﻗﻒ ﺩﻳﻔﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ، ﻭﺩﻋﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﺎﺧﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ ﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ . ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1703 ، ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻭﺣُﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ 3 ﻣﺮﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ .

ﻭﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺒﻼً ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻟﻘﻰ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ A Hymn To The Pillory ،

ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻭﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ ﺭﻣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻭﻗﻄﻊ ﺃﺫﻧﻴﻪ، ﺗﻢ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻷﺯﻫﺎﺭ؛ ﻟﺸﺪﺓ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻣﺆﺛﺮﺓ .

.2 ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺑﻴﻦ – ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ، ﻓﻬﻮ ﺻﺤﻔﻲ ﻭﻧﺎﺷﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ .

ﻭﺇﺛﺮ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ، ﻓﺮّ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻭﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭُﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﺎﺑَﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮ “ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ” ، ﻭﻓﻴﻪ ﻳﺘﺤﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ .

ﻋﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺟﻴﻔﺮﺳﻮﻥ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺑﺼﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻨﻮﺭ .

.3 ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﻴﺰ ﺩﻱ ﺳﺎﺩ 120 – ﻳﻮﻣﺎً ﻓﻲ ﺳﺪﻭﻡ

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻜﺘّﺎﺏ ﺷﻬﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ؛ ﺇﺫ ﻛﺘﺐ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﺍﻷﺷﺪ ﻓﺤﺸﺎً ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـ ” 120 ﻳﻮﻣﺎً ﻓﻲ ﺳﺪﻭﻡ “ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﺎﻓﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺑﻄﻮﻝ 40 ﻗﺪﻣﺎً، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺠﻮﻧﺎً ﺑﺎﻟﺒﺎﺳﺘﻴﻞ، ﻋﺎﻡ .1785

ﻭﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺳﺘﻴﻞ ﻻﺣﻘﺎً، ﺿﺎﻉ ﻣﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺑﻘﻲ ﻃﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺣﺰﻳﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﺿﻴﺎﻋﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻋﺎﻡ 1814 ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ﻭُﺟﺪﺕ ﻻﺣﻘﺎً ﻭﻧﺸﺮﺕ ﻋﺎﻡ 1905 ، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺷﺪّ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ .

.4 ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻻﻝ ﻧﻬﺮﻭ – ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻬﻨﺪ

ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻏﺎﻧﺪﻱ، ﺗﺤﻮﻝ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻻﻝ ﻧﻬﺮﻭ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ .



ﻟﻜﻦ ﻭﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺗﻢ ﺍﻗﺘﻴﺎﺩ ﻧﻬﺮﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻛﺘﺐ “ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻬﻨﺪ ” ، ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﺮﺃ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ . ﻭﻋﻘﺐ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻋﻤﻞ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺣﺘﻰ ﻭﻓﺎﺗﻪ، ﻭﺑﻘﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﺑﻬﺎ ﻭﺑﺤﻀﺎﺭﺗﻬﺎ ..5 ﺑﺮﺗﺮﺍﻧﺪ ﺭﺍﺳﻞ – ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕﻭُﺿﻊ ﺭﺍﺳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺣﻴﺚ ﻗﻀﻰ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻫﻨﺎﻙ، ﺃﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ “ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ .”ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ “ : ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﻤﺘﻌﺎً ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻧﻮﺍﺡٍ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ، ﻻ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﻃﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻲ .”ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﻘﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺗﻪ ‏( 1970 ‏) ، ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺭﺍﺳﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﻗﺪ ﻧﺎﻝ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﻋﺎﻡ 1950 ؛ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍً ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ..6 ﺩﻭﻥ ﻛﻴﺨﻮﺗﻪ – ﻣﻴﻐﻴﻞ ﺩﻱ ﺳﻴﺮﻓﺎﻧﺘﺲﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ، ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺮﻓﺎﻧﺘﺲﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺠﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺩﻳﻮﻧﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺳﺠﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴّﺔ .ﻭﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ، ﺃﻥ ﺳﻴﺮﻓﺎﻧﺘﺲ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻭﺩﻳﻮﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ..7 ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳّﺔ – ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻳﻼﺃُﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺡ ﻣﺎﻧﺪﻳﻼ ﻋﺎﻡ 1990 ﺑﻌﺪ 27 ﻋﺎﻣﺎً ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ؛ ﺇﺫ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺎً ﻭﺳُﺠﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﻦ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1993 ، ﻧﺎﻝ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼﻡ؛ ﻟﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ . ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﻴﺮﺗﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ “ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ “ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺘﺐ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻋﻤﻼً ﻓﺮﻳﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺳﻴﺮﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﻠﻬﻤﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ..8 ﺭﺣﻼﺕ ﻣﺎﺭﻛﻮ ﺑﻮﻟﻮ – ﻣﺎﺭﻛﻮ ﺑﻮﻟﻮﻗﺪ ﻳﺒﺪﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺜﻴﺮﺍً ﻟﻠﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺣﻴﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﺭﺣﻼﺗﻪ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺳﺠﻴﻨﺎً، ﻻ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻨﻘﻼﺗﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ، ﻓﺤﻴﻦ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ 15 ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺣﺎﻝ، ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺮﺑﺎً ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭﺟﻨﻮﺍ .ﻭﻷﻥ ﺑﻮﻟﻮ ﻣﻦ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﺎ، ﻗُﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃُﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ، ﻗﺮﺭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺭﺣﻼﺗﻪ ﻭﺗﺪﻭﻳﻨﻬﺎ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﺩﻭَّﻧﻪ ﻣﺎﺭﻛﻮ ﺑﻮﻟﻮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺍﺟَﻪ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ، ﺇﺛﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻴﻠﺘﻪ ﻭﺫﺍﻛﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ .

