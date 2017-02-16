البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي المستقيل ضلل إدارة ترامب on February 16, 2017

أكد البيت الأبيض اليوم، أن قضية استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين “تتعلق بتلاشي الثقة به وليست مسألة قانونية من أي نوع”.

وقال المتحدث باسم الأبيض “شون سبايسر”، “إن فلين ضلل الإدارة الامريكية، وإن الرئيس دونالد ترامب وجه بإجراء تحقيق شامل حول المسألة، والذي خلص إلى أنه لم يرتكب مخالفة قانونية ولكنه لم يعد محل ثقة”.

وأشار إلى أن “ترامب” لديه مخاوف من قيام موظفين حكوميين بتسريب معلومات حول نشاطات إدارته، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات الضرورية لمنع هذه التسريبات.

بدوره اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان، أن ترامب اتخذ القرار الصحيح بشأن استقالة مايكل فلين، بعد تقارير حول محادثات أجراها مع السفير الروسي في واشنطن قبل تنصيب ترامب.. معبرا عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية ستوضح الملابسات الخاصة باستقالة فلين في الأيام المقبلة.

وكان مستشار الأمن القومي الامريكي قدم في وقت سابق استقالته وسط جدل حول “معلومات مجتزأة” قدمها لمسؤولين في الإدارة الأمريكية تتعلق بمحادثات مع السفير الروسي في بلاده سيرغي كيسلياك قبل تنصيب ترامب.

وكشفت صحيفتا “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” الأمريكيتان يوم /الجمعة / الماضي عن محادثات أجراها فلين مع السفير الروسي بشأن العقوبات الأمريكية على روسيا، وهو ما أدى إلى استقالة الجنرال المتقاعد بعد أقل من شهر على تسلمه مهامه.

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