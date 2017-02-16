“أجدادكم سلقوا المسيحيين في قدور!”.. جملة أطلقها نائب فأشعلت غضب يهود روسيا on February 16, 2017

أثار النائب الروسي فيتالي ميلونوف غضب اليهود في البلاد عندما اتهم أجدادهم بأنهم “كانوا يسلقون المسيحيين في القدور”.

والمعروف عن النائب ميلونوف أنه صاحب القانون الذي يعاقب من يقوم بـ”دعاية مثلية”.

وهاجم النائب بشدةٍ،، عضوين يهوديين في المجلس البلدي لمدينة سان بطرسبورغ (شمال غرب)؛ هما بوريس فيشنفسكي ومكسيم رزنيك، خلال تظاهرة طالبت بإعادة كاتدرائية كبيرة في هذه المدينة إلى سلطة الكنيسة الأرثوذكسية.

وقال ميلونوف: “لقد تمكن المسيحيون من النجاة والبقاء، مع أن أجداد بوريس فيشنفسكي ومكسيم رزنيك سلقونا في القدور ورموا بنا للحيوانات المفترسة!”.

واعتبر المؤتمر اليهودي الروسي هذه التصريحات “مهينة”. وقال رئيس المؤتمر يوري كانر، الإثنين، لوكالة الصحافة الفرنسية: “لقد أهان عضوين في المجلس البلدي لسان بطرسبورغ، وعلى زملائه النواب التوقف حتى عن توجيه التحية له”.

ويضم المؤتمر اليهودي الروسي رجال أعمال وناشطين ورجال دين يهوداً يعيشون في روسيا.

وتابع كانر: “إنها المرة الأولى التي أسمع فيها أن اليهود قاموا بسلق المسيحيين في قدور أو رموهم طعاماً للحيوانات المفترسة!”.

ويعيش في روسيا حالياً نحو مليون يهودي، حسب اتحاد المجموعات اليهودية في روسيا.

وكان نحو مليون يهودي روسي غادروا الاتحاد السوفييتي إلى إسرائيل خلال الحقبة السوفييتية وبعدها، بحسب حاخام روسيا الأكبر برل أليعازر.

وفي عام 2016، هاجر نحو 7 آلاف يهودي روسي إلى إسرائيل، حسب التقرير الأخير لمكتب الوكالة اليهودية في موسكو. وحل اليهود الروس بذلك في طليعة المهاجرين إلى إسرائيل.

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