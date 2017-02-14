ما صحة قرار ترامب السماح بالسفر لأمريكا بدون تأشيرة لدول بالعالم العربي من ضمنها لبنان on February 14, 2017



ينتظر العديد من العرب قراراً بأن يوقع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب أمرا تنفيذيا للسماح بسفر العالم العربي إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة لكنه استبعد سبع دول والتي قد تكون محظورة في الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة في النظام الجديد، التي وصفت كما صادمة بمثابة تغيير في سياسة منح التأشيرات لمواطني العالم العربي السفر إلى الولايات المتحدة وفق ترجمه خاصه لسرايا نقلاً عن موقع راديو امريكا.

و إلا ان العديد من المتابعين و السياسيين و المحللين استبعدوا ان يقدم ترامب على هذه الخطوة الذي اذا تم فعلا فإنه سيكون لمدة أقصاها 180 يوما للسياحة أو الأعمال أغراض فقط ، والبقاء أكثر من 180 يوما ولذلك تحتاج إلى تأشيرة ترامب يقول هذا الإجراء هو تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة والعالم العربي بأسره ‘.



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وقال مصدر في البيت الأبيض ان ترامب قد ألمح لالغاء فرصة أستراليا للسفر الى الولايات المتحدة بدون تأشيرة بعد إلغاء جميع الصفقات التجارية مع هذا البلد ، كما تم استبعاد في السياسة هي إيران، العراق، ليبيا، الصومال السودان، سوريا ، إلا ان كل هذه المعلومات تبقى غير مؤكدة وغير دقيقة في ظل عدم وجود تصريح رسمي من السلطات الامريكية.اما البلدان التي يسمح للتمتع بهذا القرار الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، الأردن، الكويت لبنان، المغرب، موريتانيا، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة السماح العالم العربي إلى الولايات المتحدة ليست بحرية أجل الوحيد دخلت حيز التنفيذ من قبل ترامب منذ توليه مهام منصبه ، و قام بعد ذلك موقع راديو امريكا بحذف هذا الخبر نظراً لعدم صحته او وجود معلومات عنه .