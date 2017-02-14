أمريكا: اعتقال 680 شخصا في مداهمات ضد المهاجرين on February 14, 2017

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي، الإثنين، إن ضباط الهجرة اعتقلوا أكثر من 680 شخصاً في عمليات جرت في الآونة الأخيرة، موضحاً أن 75% منهم مدانون في جرائم في إشارة إلى عمليات أثارت قلقاً بين المدافعين عن حقوق المهاجرين.

وقال كيلي، في بيان، إن الجرائم التي ارتكبها المهاجرون غير القانونيين تتراوح بين القتل والقيادة تحت تأثير الكحول، وأضاف أن هذه العمليات روتينية وتتفق مع العمليات المنتظمة التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وقال مدافعون عن المهاجرين، إنها مداهمات لا تأخذ في الاعتبار مستوى التهديد الذي يواجهه المهاجر أو الصلات الأسرية بالولايات المتحدة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد تعهد لدى توليه السلطة بترحيل ما بين مليونين و3 ملايين مهاجر لهم سجلات جنائية.

واستهدف الرئيس السابق باراك أوباما أيضاً المهاجرين الجنائيين بالترحيل، لكن إدارته لم تكن تعتبر المخالفات البسيطة مثل قيادة السيارة تحت تأثير الكحول جرائم يستحق مرتكبها الترحيل.

موقع الوحدة الاخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية واخر الاخبار لحظة وقوعها اخر الاخبار الرياضية والعربية والعالمية والاخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا الاخباري لجميع الدول العربية

التعليقات