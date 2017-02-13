مقتل 28 شخصا في حادث حافلة سياحية بتايوان on February 13, 2017

لقي 28 شخصا مصرعهم في حادثة الحافلة السياحية في جزيرة تايوان، فيما أصيب 16 شخصا بجراح خطرة، تم نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقا لوكالة أنباء تايوان المركزية “سي إن إيه” نقلا عن عمال الإنقاذ.

ووقع الحادث على الطريق السريع بالقرب من مدينة تايبي، حيث كان الحافلة السياحية المخصصة لمشاهدة معالم المدينة، تقل حوالي44 شخصا، بمن فيهم السائق والدليل السياحي.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن من كانوا على متن الحافلة هم سياح من البر الرئيسي للصين.

وانقلبت الحافلة على منحدر للطريق. ويتم البحث في أسباب الحادث، الذي وقع الطريق السريع بالقرب من مدينة تايبي.

ووفقا للوكالة فإن غالبية الركاب هم من المتقاعدين المحليين الذين كانوا عائدين من جولة في مدينة تايتشونغ.

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