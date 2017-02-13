مخاوف من انهيار أعلى سد في شمال كاليفورنيا

أعلنت السلطات الأمريكية عن إجلاء سكان مدينة أوروفيل في شمال كاليفورنيا جراء مخاطر انهيار أعلى سد في الولايات المتحدة، حسبما نقلته وكالة نوفوستي، الاثنين 13 فبراير.

وأوضحت نوفوستي أن السلطات أمرت سكان أوروفيل، والمناطق المنخفضة في محيطها (90 ألف شخصا) بإخلاء منازلهم على الفور بعد أن قالت إن القناة المركزية المخصص لتصريف المياه في السد انهارت، وأن القناة الاحتياطية على وشك الانهيار.

وأضافت نوفوستي أن هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة تسبب في انهيار قناة السد، وأن السلطات تعمل كل ما بوسعها للحيلولة دون وقوع الكارثة.