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مخاوف من انهيار أعلى سد في شمال كاليفورنيا

on February 13, 2017
أعلنت السلطات الأمريكية عن إجلاء سكان مدينة أوروفيل في شمال كاليفورنيا جراء مخاطر انهيار أعلى سد في الولايات المتحدة، حسبما نقلته وكالة نوفوستي، الاثنين 13 فبراير.
وأوضحت نوفوستي أن السلطات أمرت سكان أوروفيل، والمناطق المنخفضة في محيطها (90 ألف شخصا) بإخلاء منازلهم على الفور بعد أن قالت إن القناة المركزية المخصص لتصريف المياه في السد انهارت، وأن القناة الاحتياطية على وشك الانهيار.
وأضافت نوفوستي أن هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة تسبب في انهيار قناة السد، وأن السلطات تعمل كل ما بوسعها للحيلولة دون وقوع الكارثة.

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