محكمة إسرائيلية تقضى بإغلاق صهريج الأمونيا في حيفا on February 13, 2017

أمرت محكمة إسرائيلية شركة حيفا للكيماويات اليوم الأحد بإغلاق أكبر صهريج للأمونيا في إسرائيل والذي كان محل خلاف منذ سنوات مع تحذير السكان وجماعات بيئية من أنه يشكل خطرا كبيرا على الصحة.

ويقع الصهريج في ميناء حيفا الشمالي ويمكنه استيعاب 12 ألف طن من الأمونيا التي تستخدم في منتجات مثل الأسمدة والمتفجرات. وحيفا هي ثالث أكبر مدن إسرائيل .

وتتطلع الحكومة إلى إزالة المواد الخطيرة من تلك المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية وتبحث منذ أكثر من عشر سنوات عن بدائل لمنشأة حيفا من بينها بناء منشأة جديدة في وسط الصحراء .ولم تحقق الحكومة تقدما يذكر.



وتدخلت محكمة حيفا اليوم الأحد وقضت بإغلاق الصهريج وتفريغه خلال عشرة أيام حسبما ذكر بيان أصدره مجلس بلدية حيفا الذي أقام الدعوى القضائية ضد المصنع قبل أسبوعين.وقال متحدث باسم شركة حيفا للكيماويات إن “الشركة ستحترم قرار المحكمة” وامتنع عن التعليق بشأن كيفية تأثير ذلك على نشاط الشركة أو على السوق الإسرائيلية الأوسع أو ما إذا كانت الشركة ستستأنف الحكم.

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