ألماني يحاول رشوة «ترامب» للتخلي عن منصبه on February 13, 2017



زعم موسيقي ألماني أن بإمكانه أن يقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن منصبه في البيت الأبيض نظير مبلغ مالي يقدمه له.

وبالفعل دشن الموسيقي الألماني والذي يدعى رونالد هيفتر، وفقا لتقرير نشرته صحيفة هافينجتون بوست الأمريكية، حملةً من أجل دعم فكرته عن طريق جمع مبلغ مالي ضخم لعرضه على الملياردير الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية كـ«رشوة» مقابل تخليه عن منصبه.



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وتقول الصحيفة الأمريكية إنه على الرغم من ثروة «ترامب» الطائلة، والتي تقدر بمليارات الدولارات، حدد الموسيقي الألماني أنه يسعى لجمع ما قيمته مليون ونصف المليون يورو، وهي القيمة التي تعادل ما يتقاضاه الرئيس الأمريكي طوال فترة الأربع سنوات وهي طول مدة ولايته في البيت الأبيض؛ لإثناء ترامب طواعية عن الاستمرار في منصبه لمغادرة البيت الأبيض.وأطلق «هيفتر» موقعا إلكترونيا لجمع التبرعات يحمل اسم «أوقفوا ترامب الآن» ومن المثير للدهشة انه استطاع بالفعل جمع أموال من 3500 شخص تقريبا لدعم غرضه.