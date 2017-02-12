مسؤول أمريكى يكشف تفاصيل جديدة عن صاروخ كوريا الشمالية on February 12, 2017

قال مسؤول أمريكى، أمس السبت، إن التجربة الصاروخية التى أجرتها كوريا الشمالية ليست على الأرجح لصاروخ باليستى، كما أنه ليس عابرًا للقارات.

ولم يقدم المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه أى تفاصيل أخرى، وفى وقت سابق قال مسؤول عسكرى إن الجيش الأمريكى رصد إطلاق صاروخ وإنه يعمل على تقييم عملية الإطلاق.

وكان ترامب قد اتفق الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مع نظيره اليابانى، شينزو آبى، على اعتبار إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا أمر مرفوض تمامًا.

وقال ترامب، بحسب موقع وكالة “AP”: “أريد فقط من الجميع الإدراك الكامل أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بجوار اليابان 100%”.

دونالد

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