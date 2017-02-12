فنانة مصرية تنهار وتهدد بالانتحار بعد تخفيف الحكم عليها في قضية دعارة من 3 سنوات الى سنة واحدة! on February 12, 2017



قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام بقبول المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنانة غادة إبراهيم على حكم حبسها 3 سنوات في الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ليتم تخفيف الحكم إلى عام واحد.

ووفقاً لهذا الحكم القضائي، تم التحفظ على غادة إبراهيم ليتم ترحيلها إلى سجن القناطر، ,وعلى إثره انهارت في المحكمة بعد مهددة بالانتحار.

يذكر أن المحكمة قضت في مايو الماضي بحبس الفنانة غادة إبراهيم و4 متهمين آخرين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 300 جنيه، لتقدم معارضة استئنافية على هذا الحكم وتم تخفيفه إلى عام واحد.

وتعود قضية غادة إبراهيم إلى العام الماضي، بعد أن تم اتهامها بإدارة شقق منافية للآداب، لتحصل على البراءة، إلا أن النيابة استأنفت الحكم لتعاد محاكمتها.

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