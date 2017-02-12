سفينة حربية بريطانية تنقذ 14 شخصاً في الأطلنطي on February 12, 2017

أنقذت سفينة حربية بريطانية 14 شخصاً كانوا يواجهون أزمة بسبب عطل حدث في اليخت الذي كانوا على متنه في المحيط الأطلنطي.

وكان يخت “تشالينجر” فقد في عاصفة الصاري والدفة، ما أفقده القدرة على المناورة في المحيط، وظل الطاقم البريطاني الأمريكي على متن اليخت في أعالي البحار على هذا الحال على مدار يومين قبل وصول المدمرة البريطانية (إتش إم إس دراغون) بعد ظهر أمس السبت للمساعدة.

ومن جانبه، قال قائد اليخت روي جراهام إن ” موجة متوحشة” ضربت المركب الشراعي.

وقالت البحرية الملكية إن الطقس كان من بين التحديات التي واجهتها المدمرة البريطانية خلال عملية الإنقاذ التي انتهت بالرغم من ذلك بإنقاذ كل أفراد الطاقم في حال جيدة، وتعين معالجة بعض الإصابات الصغيرة على متن المدمرة.

واضطرت المدمرة إلى ترك اليخت (تشالينجر) في أعالي البحار.

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