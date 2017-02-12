الشرطة في كندا تعتقل عائلة سورية على حدود أمريكا on February 12, 2017

اعتُقلت أُسرة سورية في هيمينغ فورد بكندا يوم السبت بعد عبور الحدود من الولايات المتحدة بصورة غير شرعية طلباً للجوء.

وأفادت تقارير بأن الأُسرة الصغيرة التي كانت تجر أمتعتها وتدفع بابنة عمرها 3 أعوام داخل عربة أطفال في طقس بارد -حيث درجة الحرارة خمس درجات مئوية- حاولت الدخول من ولاية نيويورك الأمريكية إلى كيبيك في كندا.

وتقول الوكالة المعنية بمراقبة الحدود الكندية إن عدد طالبي اللجوء الذين يأتون من الولايات المتحدة زاد في الآونة الأخيرة حيث بلغ عدد من يصل منهم إلى كيبيك 368 في نوفمبر و593 في ديسمبر.

وبحسب هيئة الإذاعة الكندية بلغ عدد طالبي اللجوء في كيبيك 46 في يناير من 2014، فيما بلغ عددهم في الشهر ذاته من العام الجاري 452.

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